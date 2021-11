Remise de prix aux gagnants du concours «Je dessine mon Patrimoine» à Rabat

La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat en partenariat avec le Conseil internationale des monuments et des sites (Icomos) au Maroc et l’Académie régionale de l’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra a organisé, au Centre régional d’épanouissement artistique et littéraire de Rabat, la cérémonie de clôture de son initiative «Je dessine mon Patrimoine». Il s'agit d'une action citoyenne qui vise, par le biais de la création artistique, à sensibiliser les enfants âgés entre 6 et 12 ans aux valeurs historiques de la ville de Rabat. L’opération a été initiée en marge de la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites commémorée chaque année le 18 avril.

La cérémonie a été l’occasion de remettre les attestations destinées aux 400 élèves participants et les mallettes de dessins aux 50 gagnants du concours artistique, indique un communiqué. Chaque écolier avait participé au mois de mai à un atelier artistique et réalisé des recherches sur le patrimoine culturel de Rabat avant de soumettre une création reflétant sa vision du patrimoine culturel architectural et urbain de la capitale.

Les réalisations artistiques des élèves seront exposées durant le mois de décembre au Centre régional d’épanouissement artistique et littéraire de Rabat et sur le site de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat.