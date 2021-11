Salah Goudjil : «L'Algérie est visée» par la visite du ministre de la Défense d'Israël au Maroc

Comme prévu, il n’aurait pas fallu plus de quelques jours avant que l’Algérie ne réagisse à la visite du ministre israélien de la Défense au Maroc. Jeudi, le président de son Conseil de la nation (Chambre haute), Salah Goudjil a assuré que «c'est l'Algérie qui est visée» par la visite de Benny Gantz dans le royaume.



«Les ennemis se mobilisent de plus en plus pour porter atteinte à l'Algérie», a-t-il déclaré, à l'issue d’une session du Conseil de la nation, rapporte l’agence APS. «Aujourd'hui, les choses sont claires avec la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc, après celle effectuée par le ministre des Affaires étrangères de cette entité dans ce pays voisin. Ce dernier avait menacé l'Algérie à partir du Maroc et il n'y a eu aucune réaction du gouvernement marocain», a-t-il rappelé.

«Si cette visite avait été celle du ministre du Tourisme ou de l'Économie de l'entité sioniste, elle aurait pu être interprétée comme entrant dans le cadre des relations déjà en place, bien que dissimulées, entre ce pays (Maroc) et l'entité sioniste, mais dès lors qu'il s'agit de la visite du ministre de la Défense de cette entité au Maroc, c'est l'Algérie qui est visée.» Salah Goudjil

Le président de la chambre haute du Parlement algérien a salué les relations de son pays avec l'extérieur concernant les questions internationales, soulignant que «l'Algérie a fait entendre sa voix concernant les questions palestinienne, sahraouie, malienne et libyenne outre les problèmes qui prévalent dans le continent africain». À cet égard, il a tenu à réaffirmer devant ses collègues que «la position constante de l'Algérie à l'égard de la question sahraouie» et que «le Sahara occidental n'est pas marocain».