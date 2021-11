L'AMDIE organise un road show «Morocco Now» en Inde du 26 novembre au 1er décembre

L'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) organise, du 26 novembre au 1er décembre en Inde, un road show de promotion de «Morocco Now», la marque nationale de l'investissement et de l'export. Le road show qui passera par New Delhi, Mumbai et Bangalore est organisé en partenariat avec l'Ambassade du Maroc en Inde dans le cadre de la promotion de la plateforme Maroc.

Une série de rendez-vous avec des investisseurs et opérateurs indiens, ainsi que des réunions de haut niveau entre la délégation marocaine et des institutions indiennes, dans les 3 villes sont prévus, fait savoir un communiqué.

«Le Maroc et l'Inde présentent de très forts potentiels industriels et deux plateformes complémentaires. En effet, grâce à ses 54 accords de libre-échange, le Maroc offre un accès direct aux marchés africain, européen, américain et britannique avec une grande capacité de réactivité notamment avec l’Europe, à l’image du rôle joué par l’Inde en Asie», explique le Directeur Général de l'AMDIE, Youssef El Bari.

Ces rencontres seront l'occasion de présenter aux opérateurs indiens la nouvelle marque de promotion de l'investissement et de l'exportation, Morocco Now, qui se définit comme la plateforme à l'épreuve du futur pour investir et exporter dans le monde entier.

Les opérateurs indiens présents au Maroc comme Varroc Lighting Systems, Steel Strip Wheels, Mahindra & Mahindra (M&M), Tata Hispano Motors Carrocera, Indian Motors, Sun Pharmaceuticals Morocco, témoignent de l’attractivité et de la compétitivité de cette plateforme industrielle. Pour rappel, L'Inde est le 4e client du Maroc au titre du premier semestre 2021 et son 13e fournisseur.