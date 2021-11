Startups : 212 Founders de CDG Invest lance la sélection pour sa 4e promotion

La sélection de la quatrième promotion du programme 212 Founders est désormais lancée. Initié par CDG Invest, le programme propose un accompagnement de haut niveau délivré par des entrepreneurs et des mentors de renom, avec un financement allant jusqu’à 3 millions de dirhams en amorçage et 10 millions de dirhams en série A, indique CDG Invest dans un communiqué.

212 Founders a pour but de faire émerger des startups d’envergure mondiale à partir du Maroc. Qu’il s’agisse d’entrepreneurs confirmés, de salariés expérimentés ou de jeunes diplômés souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat innovant, le programme est ouvert à tous les entrepreneurs à haut potentiel disposant au minimum d’un MVP (Minimum Viable Product), ajoute la même source.

Depuis son lancement en septembre 2019, à travers ses trois premières promotions, le programme a reçu plus de 2 000 candidatures et a accompagné 55 startups opérant dans divers secteurs d’activité comme la mobilité, l’éducation, la logistique, les Market-places, les SaaS (software as a service). À travers trois promotions, 212Founders a investi dans 10 startups pour un montant total de près de 40 millions de dirhams.

Le programme 212 Founders est ouvert aux entrepreneurs dont le projet de startup présente un lien avec le Maroc (base opérationnelle au Maroc ou opérant sur le marché marocain), sans restriction de secteurs, à potentiel de scalabilité et désireux d’adresser des marchés internationaux à partir du Maroc. Il privilégie les équipes aux profils complémentaires et capables d'exécuter un projet en lien avec leur domaine d’expertise.

Il propose un accompagnement sur mesure et un dispositif de financement entrepreneur-friendly. Pour l’accompagnement des startups sélectionnées, le programme a prévu un système de mentorat porté par des entrepreneurs expérimentés et des experts sectoriels.

Le dépôt des candidatures se fera exclusivement sur le site du programme. Les candidatures seront clôturées le 15 janvier 2022, conclut le communiqué.