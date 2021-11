Covid-19 au Maroc : 115 nouvelles infections, mais aucun décès ce jeudi

Jusqu’à 16h ce jeudi, 115 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, sur 12 885 tests réalisés, portant à 949 378 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 405 128 personnes ont reçu la première dose, 22 613 171 personnes ont reçu la deuxième et 1 633 289 personnes ont reçu la troisième dose du vaccin contre le Covid-19.

Le Maroc a enregistré 115 nouvelles guérisons, portant à 931 548 le nombre total, avec un taux de rémission de 98,1%.

Aucun décès n’est à déplorer entre mercredi et jeudi. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc reste donc à 14 770 avec un taux de létalité de 1,6%.

Le Maroc compte désormais 3 060 cas actifs sous traitement. 105 patients restent dans un état critique (dont 5 nouveaux cas lors des dernières 24h) alors que 5 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 2,0%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 52 cas : 40 à Casablanca, 5 à Nouaceur, 2 à Mohammadia, 2 à Berrechid, 2 à El Jadida et 1 à Settat. Rabat-Salé-Kenitra vient ensuite avec 42 infections : 25 à Rabat, 6 à Skhirate-Témara, 4 à Salé, 3 à Khémisset, 2 à Sidi Kacem et 2 à Kénitra.

Marrakech-Safi déplore 4 infections avec 3 à Marrakech et 1 à El Kelâa des Sraghna, suivi par Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec également 4 nouveaux cas confirmés : 2 à Tanger-Assilah, 1 à Tétouan et 1 à Ouezzane. Souss-Massa arrive ensuite avec 4 cas : 2 à Agadir-Ida-Ou-Tanane et 2 à Taroudannt.

L’Oriental compte 3 cas confirmés : 1 à Oujda-Angad, 1 à Nador et 1 à Jerada alors que 3 personnes ont été infectées à Fès-Meknès : 2 à Fès et 1 à Boulemane. Khouribga (Béni Mellal-Khénifra) déplore 2 cas et Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Eddahab) 1 cas.