La chute d'une grue sur une résidence éventre un appartement à Tanger

La chute d'une grue destinée aux travaux de construction à Tanger a causé, mercredi matin, d'énormes dégâts matériels dans l'un des bâtiments situés près du boulevard des FAR, alors qu'aucune victime ou blessé n'a été enregistré. Des sources médiatiques locales ont rapporté que cet accident a été causé par un «déséquilibre d'une grue dans l'un des chantiers de la région».

Suite à cela, la grue «s’est effondrée sur une partie dudit bâtiment», qui a été endommagé. De plus, des blocs de gravats sont tombés sur la voie publique et sur des voitures». Des éléments de la protection civile se sont rendus sur place et la grue a été démantelée, ajoute-t-on.

Tanger :

Chute d'une grue sur un appartement pic.twitter.com/XgwaRZ6YDK — Le constateur (@leconstateur1) November 24, 2021

Dans une déclaration à la presse locale, un groupe d'habitants de l'immeuble endommagé situé dans le quartier d'Al-Wafa a exprimé sa crainte de ne pas disposer de logement pour héberger ces habitants après que leurs maisons ont été endommagées. Certains d'entre eux ont confirmé que le Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de Tanger, les a reçus et leur a promis de suivre personnellement le dossier et de trouver une solution.