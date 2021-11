Casablanca : Plus de 2 siècles d'amitié entre le Maroc et les États-Unis célébrés dans une peinture murale

Une peinture murale baptisée «Sous un seul ciel» visible depuis le Boulevard Moulay Youssef à Casablanca célèbre plus de deux siècles d'amitié entre les États-Unis d'Amérique et le Maroc. Réalisée par la muraliste basée à Chicago Cheri Lee Charlton en collaboration avec les artistes marocains Fathi Khilad et Bakr Addaoui.

La peinture représente le lion de l’Atlas marocain et l’aigle chauve américain qui symbolisent l’importance du partenariat bilatéral continu alors que «nous luttons ensemble contre plusieurs défis mondiaux, y compris les sérieuses menaces environnementales mettant en péril notre planète», indique un communiqué du consulat général des États-Unis.

Cette œuvre est le fruit d’un partenariat entre le centre culturel Dar America, l’association Casablanca-Chicago Sister Cities, et WeCasablanca et s'inscrit dans le cadre de la campagne que la Mission diplomatique américaine organise tout au long de l’année pour célébrer les 200 ans de la Légation américaine à Tanger.

Pour l’occasion, le Consul Général des États-Unis à Casablanca Lawrence Randolph a noté que «cette manifestation marquante de l’amitié entre le Maroc et les États-Unis au cœur de la ville reflète la profondeur de nos liens bilatéraux et l’importance de Casablanca dans notre relation. Cette peinture murale rend hommage à la Légation américaine de Tanger, qui est le plus ancien local diplomatique américain au monde, et en 2024 Casablanca verra l’ouverture du plus récent, qui sera un Consulat Général en pointe de la technologie à Hay Hassani».

L’artiste américaine Cheri s’est également portée volontaire pendant son temps libre pour aider les étudiants locaux au Centre Culturel IDMAJ de Sidi Moumen à peindre leur propre peinture murale, célébrant ainsi les responsabilités communes en tant que citoyens du monde.