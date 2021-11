L'Observatoire marocain des prisons appelle à humaniser les établissements pénitentiaires

L'Observatoire marocain des prisons a appelé, mercredi à Rabat, à la concrétisation de l'approche participative dans la gestion du secteur en vue d'humaniser les établissements pénitentiaires et améliorer leurs conditions, ce qui nécessite une réforme effective impliquant tous les acteurs, notamment la société civile, tout en veillant à la qualification de l’élément humain, a indiqué l'Observatoire à l'occasion d'une conférence de presse consacrée à la présentation de son rapport annuel sur la situation des établissements pénitentiaires et des prisonnières et prisonniers au titre de l'année 2020.

La question pénitentiaire interpelle les prisons, les institutions, les pouvoir judiciaires et exécutifs, les collectivités, les administrations et les instances politiques, civiles et médiatiques, a considéré le rapport, présenté par le président de l'Observatoire, Abdellatif Reffoua, ajoutant que chaque partie a des obligations et des responsabilités à assumer devant la Constitution, la loi et l'opinion publique.

À cet égard, l'Observatoire a plaidé pour l'accélération de la mise en œuvre des amendements à la loi régissant l'établissement pénitentiaire, en tenant compte des propositions des associations de défense des droits de l'Homme, ainsi que la nécessité de l'application des recommandations du Comité des droits de l'Homme concernant les droits des détenus.

Le rapport a affirmé l'importance de préconiser la réforme du système de justice pénale afin de réduire le phénomène de la détention préventive et rationaliser son application, et l'adoption et l'incorporation dans le Code pénal et le Code de procédure pénale des peines alternatives non privatives de liberté. Dans ce contexte, l'Observatoire a réaffirmé la nécessité de promouvoir les conditions pénitentiaires, ce qui passe par l'harmonisation globale des lois avec les normes internationales en la matière.