Le FMJJ s’allie à RSF avec une formation sur «la sécurité numérique des journalistes»

Le Forum marocain des jeunes journalistes (FMJJ) organise deux sessions de formation sur «La sécurité numérique des journalistes» au profit de 30 journalistes professionnels et étudiants journalistes et ce du 26 novembre au 1er décembre 2021 à Rabat. Une formation qui sera organisée en partenariat avec l’ONG internationale Reporters sans frontières (RSF), indique le forum dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

L’organisation de cette formation s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat entre le FMJJ et RSF ayant pour objectifs de «sensibiliser des journalistes à l’importance de la sécurité numérique dans leur travail au quotidien» et de «renforcer leurs capacités en matière de cybersécurité», ajoute la même source.

Pour le FMJJ, «le choix de cette thématique répond aux défis qui se posent aux journalistes dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et où le web devient un outil et un espace de travail incontournables». «La toile et les réseaux sociaux offrent de grandes opportunités aux journalistes pour enquêter et diffuser l’information à un public de plus en plus large, mais les confrontent en même temps à des aspects déontologiques liés à la confidentialité et à la sécurité des sources journalistiques», déclare Souhaieb Khayati, directeur du bureau Afrique du Nord de RSF.

Pour sa part, Sami Elmoudni, président du FMJJ a rappelé que «le Maroc dispose d’un corps journalistique hautement qualifié, qui a su bénéficier de la stratégie de renforcement des capacités finalisée à la promotion du journalisme de qualité». «Cette formation est une nouvelle étape dans cette stratégie dans le sens où la sécurité numérique constitue un élément majeur dans la pratique professionnelle des journalistes nécessitant qu'ils soient à jour sur les derniers outils disponibles et familiers avec les bonnes pratiques en la matière», déclare-t-il.

Les six jours de formation permettront aux deux organisations de «consolider leur partenariat en élaborant un programme de formation à plus long terme autour du journalisme de qualité au Maroc», conclut le communiqué.