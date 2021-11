Israël : Un responsable du Hamas appelle les Marocains à condamner la visite de Gantz

Le déplacement, de deux jours, du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz au Maroc n’a pas échappé au mouvement palestinien Hamas. Ce mercredi, Dr. Ismail Radwan, leader du mouvement de résistance islamique a condamné cette, appelant le peuple marocain et ses forces vives à «la rejeter et la condamner».

Dans une déclaration écrite, parvenue à Times of Israël et au média palestinien Al Watan Voice, Radwan a salué «le peuple marocain et les partis nationaux rejetant cette visite», soulignant la nécessité de «poursuivre Gantz et de le soumettre à la Cour pénale internationale, pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité contre le peuple palestinien».

Le leader du Hamas a appelé les «régimes normalisant avec l'occupation israélienne à rompre leurs relations avec elle et à arrêter le processus de normalisation, qui représente un coup perfide contre le peuple palestinien, encourage l'occupation à commettre plus de crimes et constitue une menace pour la cause, la nation et son caractère sacré». «La normalisation, quel que soit son degré, ne donnera pas de légitimité à l'occupation, qui restera le seul ennemi de notre nation, et cette voie honteuse ne réussira pas à fausser la conscience de nos peuples arabes et islamiques envers l'ennemi sioniste», a-t-il déclaré, en ajoutant que «la Palestine et sa capitale éternelle Al Qods resteront la cause centrale de la nation arabe et islamique».

Benny Gantz est arrivé, mardi soir au Maroc, pour une visite de deux jours, la première d’un ministre de la défense israélien après la normalisation, en décembre 2020, des relations entre Rabat et Tel Aviv. Après une visite au Mausolée Mohammed V, le ministre israélien a rencontré son homologue, Abdellatif Loudiyi pour la signature d’un accord militaire entre le Maroc et Israël. Gantz doit conclure sa visite au Maroc par une rencontre, prévue jeudi, avec le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita.