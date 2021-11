Maroc : Coup d’envoi de la deuxième édition de la Semaine internationale du dépistage du VIH

L’Association de lutte contre le sida (ALCS) a donné, lundi soir à Casablanca, le coup d’envoi au Maroc de la deuxième édition de la Semaine internationale du dépistage du VIH, à l’initiative de Coalition PLUS, réseau international de lutte contre le VIH et les hépatites virales. L’association intensifie, à cette occasion, ses actions d’information, de sensibilisation et de dépistage du VIH, des hépatites virales ainsi que des infections sexuellement transmissibles (IST) et s’associe à la mobilisation mondiale pour la reconnaissance effective du statut des agents de santé communautaires.

Durant toute la semaine, l’association proposera des actions d’information, de sensibilisation et de dépistage du VIH, des hépatites virales B et C, ainsi que des IST, à titre gracieux, en toute confidentialité et sécurité. Cette campagne de dépistage se tient du 22 au 28 novembre dans plus de 100 sites répartis dans près de 50 villes du Royaume, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale et ONUSIDA.

Il s'agit de rattraper le retard enregistré à cause de la pandémie du Covid-19 qui a empêché la réalisation des objectifs fixés, notant que le dépistage a diminué en raison des restrictions de déplacement liées à cette crise sanitaire, a déclaré à la MAP le professeur Mehdi Karkouri, président de l’ALCS.

Même son de cloche pour le professeur Hakima Himmich, présidente fondatrice de l'ALCS et présidente de Coalition PLUS, qui a fait savoir que le dépistage a diminué de 21% à cause de la pandémie qui a fait oublier aux gens tout le reste. Elle a, de ce fait, invité les individus qui ont des doutes de porter le virus à se faire dépister, rappelant que s'ils sont séropositifs, ils ont droit au Maroc aux médicaments, gratuitement.

Créée en 1988 et reconnue d'utilité publique en 1993, l’ALCS est la première et la plus importante association de lutte contre le VIH/sida au Maroc et dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Elle est membre fondateur de Coalition PLUS, union internationale d’associations communautaires de lutte contre le sida.