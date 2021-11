Oxfam au Maroc lance les 16 jours d’activismes sous le slogan «#Refusons_Accusons_Agissons»

Oxfam au Maroc a annoncé, mardi, le lancement des 16 jours d’activisme de 2021 sous les slogans «#MASSAKTINCH_wbl3onf_ma9ablinch» et «#Refusons_Accusons_Agissons». Si ces journées seront également l’occasion de «célébrer avec fierté des acquis du mouvement féministe au Maroc dans la lutte contre les violences fondées sur le genre», indique un communiqué, elles auront aussi pour but de mettre en avant les inquiétudes que provoque la pandémie de Covid-19 avec l’accentuation de ces violences faites aux femmes.

La campagne annuelle d’Oxfam appelle à une action mondiale pour rappeler que «les inégalités entre les femmes et les hommes sont à la fois la cause et la conséquence des violences faites aux femmes et aux filles». En commémoration du 30ème anniversaire des 16 jours d’activisme, qui coïncide avec les 30 ans d’Oxfam au Maroc, une série d’activités sera proposée tout le long de la campagne pour souligner l’engagement d’Oxfam pour un Maroc «égalitaire et juste qui assure des opportunités d’épanouissement pour les femmes, les jeunes, les personnes migrantes et celles qui habitent les régions marginalisées».

Les derniers mois ont été, regrette Oxfam, marqués par une augmentation alarmante des violences contre les femmes, avec une recrudescence en particulier des violences physiques, psychologiques, sexuelles et économiques, ainsi que de la violence domestique, «alimentées par l'insécurité économique des ménages exacerbée par une vie confinée». Le communiqué appelle alors à ce que les préoccupations d'égalité des sexes soient pleinement intégrées dans les réponses à court terme et dans le redressement à long terme, alors même que la construction d’une société plus égalitaire et plus résiliente est indispensable pour sortir de la crise et parvenir à une égalité entre les hommes et les femmes.