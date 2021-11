Maroc : 13 projets approuvés pour plus de 2 MMDH en commission des investissements

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, ce mardi à Rabat, la 81e commission des investissements, la première du nouveau gouvernement, en présence de plusieurs ministres et ministres délégués. «La tenue de cette première commission des investissements de l’actuelle mandature dans un cours délais témoigne de la volonté de donner une forte impulsion à l’investissement», indique le département du chef du gouvernement dans un communiqué. «La fréquence de la tenue des commissions des investissements est d’ailleurs amenée à s’intensifier afin d’accélérer le rythme d’approbation des Conventions et répondre au mieux aux attentes des investisseurs marocains et étrangers», ajoute la même source.

Ainsi, la commission des investissements a ainsi examinée et approuvée 13 projets de conventions et d’avenants pour un montant global d’investissement de 2,09 milliards de dirhams (MMDH), devant permettre la création de 5 294 emplois directs et indirects. Le secteur industriel représente 54% de ce montant d’investissement, suivi par le secteur du commerce et de la distribution à hauteur de 33%, puis de la Santé pour 13%.

Les projets à capitaux nationaux représentent 1,13 milliard de dirhams des investissements projetés (54%) et les capitaux étrangers mixtes représentent plus de 956 millions de dirhams de ces investissements, conclut le communiqué.