Ait Taleb : «La porte du ministère est ouverte pour dialoguer avec les syndicats»

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a affirmé que la porte de son ministère est ouverte au dialogue avec toutes les organisations syndicales représentées au sein du secteur dans le cadre du dialogue social sectoriel. Intervenant ce mardi, devant la Commission de l'éducation, des affaires culturelles et sociales de la Chambre des conseillers, Khaled Ait Taleb a assuré que la coopération et le dialogue sérieux, responsable, fructueux et soucieux de l'intérêt public sont les principaux moyens de faire progresser les conditions du secteur de la santé et ses cadres, indique un communiqué du ministère.

Le ministère, dans le cadre de son engagement initial dans la démarche de dialogue et de coopération avec les partenaires sociaux, a entamé une série de réunions avec un groupe d'organisations syndicales, au cours desquelles ont été discutés divers dossiers de revendications, a-t-il déclaré. Khalid Ait Taleb a souligné qu’un ensemble de points ayant suscité la controverse parmi les cadres de santé ont été clarifiée.

Il a affirmé, à cet égard, qu'il n'existe actuellement aucun projet de loi sur la fonction publique de la santé, ajoutant qu’il a été convenu avec les organisations syndicales de tenir des réunions dans le cadre du comité technique mixte entre les syndicats et le ministère de la Santé et de la protection sociale pour trouver des solutions à tous les dossiers, notamment ceux d'actualité. Le comité mixte préparera également une vision commune de la réforme de la fonction publique de la santé, de «manière participative» avant la mise en œuvre proprement dit, a-t-il conclu.