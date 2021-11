Première journée de la Méditerranée ce 28 novembre

Le 28 novembre a été proclamé officiellement en 2020 journée de la Méditerranée, ajoutant une nouvelle célébrations internationales issue de la volonté des 42 États membres de l’Union pour la Méditerranée et la Commission européenne.

La première édition, célébrée dimanche prochain, vise à promouvoir l'identité et la coopération méditerranéenne commune aux pays du bassin et à mettre en lumière les grands défis qui lient les pays de la «Mare nostrum» tels que le changement climatique, le développement économique ou l'égalité hommes-femmes.

Pour le secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée (UpM), Grammenos Mastrojeni, il s’agit de célébrer la communauté d’histoire et de coopération entre les différents pays du bassin. L’objectif cette journée est de faire émerger la Méditerranée dans sa réalité de sujets qui méritent d’être pris en compte dans leur intégralité, a-t-il souligné.

C’est un véritable appel qui est ainsi lancé à l’ensemble de la communauté méditerranéenne et tous ceux qui s’identifient à la Méditerranée, à célébrer l’héritage millénaire de cette agora d’humanisme, de sagesse et de dialogue culturel au sein de laquelle le Maroc joue un rôle stratégique. Le Maroc est un protagoniste de nombreuses actions avec l'UpM dans plusieurs domaines, notamment ceux liés aux énergies renouvelables et au développement durable, a-t-il ajouté.

Le Maroc a toujours appelé à doter l'UpM d’un rôle central dans la dynamique d’intégration régionale et sous-régionale, à la faveur d’un développement économique et social, et d’un avenir meilleur pour les citoyens euro-méditerranéens.