Casablanca inaugure sa nouvelle décharge temporaire contrôlée à Mediouna 

La mairie de Casablanca a inauguré, en début de cette semaine, la nouvelle décharge temporaire de Mediouna, équipée de caméras pour la surveillance et le suivi à distance, d'un dispositif avancé de pesage automatique des camions, d'un couloir de déchargement automatique et d'un siège pour la sécurité et les gardiens. La nouvelle décharge temporaire pour déchets ménagers et assimilés, située à Mediouna sur une superficie de 35 hectares, a coûté 54 millions de dirhams.

Elle recevra environ 4 millions de tonnes de déchets par jour et dispose d'un bassin d'enfouissement sur une superficie de 11 hectares, d'un bassin de collecte des lixiviats d'une capacité de 38 000 mètres cubes, et d'un bassin de collecte des eaux pluviales d'une capacité de 9 500 mètres cubes, entouré d'un mur en béton d'une hauteur de 3 mètres et d'une longueur de 2 460 mètres.

Dans une déclaration à Al3omk, Moulay Ahmed Afilal, responsable du secteur de l'hygiène au Conseil communal de Casablanca, a révélé que «fermer l'ancienne décharge de Mediouna et ouvrir la nouvelle était un défi pour le conseil nouvellement élu». «C'est un réel exploit», a-t-il ajouté, rappelant que le terrain a été loué pour une durée de trois ans. Le responsable a ajouté que le conseil de la ville travaille pour trouver des ressources matérielles en coordination avec le ministère de l'Intérieur pour construire une «usine de recyclage des déchets aux normes internationales, qui respecte les normes environnementales et sanitaires, et dispose de mécanismes de valorisation et de recyclage».

L’ancien bureau du conseil avait entamé l’opération de location du terrain et les travaux, avant que le processus soit bloqué suite à une décision du Wali de la région Casablanca-Settat, après des différends entre la mairie et la commune Majatia, qui accueille cette infrastructure.