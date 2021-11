Recrutement des enseignants : Manifestations dans plusieurs villes contre les nouvelles conditions

Des milliers d'étudiants et de chômeurs ont manifesté, lundi, dans plusieurs villes marocaines, contre la nouvelle procédure de présélection pour le concours de recrutement des enseignants et cadres des Académies régionales de l’enseignement et de la formation (AREF). À Safi, des centaines de manifestants ont organisé une marche contre la récente décision du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement primaire et des sports, brandissant des slogans qui rejettent les nouvelles conditions et les qualifient d’«injustes».

Ils ont aussi dénoncé «l'exclusion» d'une grande partie des citoyens de leur droit de passer ces concours, demandant au gouvernement de retirer cette décision, qu'ils ont qualifiée de «contraire aux aspirations des chômeurs et des étudiants». Les manifestants ont tenu le ministre Chakib Benmoussa comme «responsable de l'exacerbation du chômage au Maroc». Des revendications sociales et des slogans appelant à plus de «justice sociale» ont également été entendus durant la manifestation.

Le même jour, des centaines d’étudiants de la faculté pluridisciplinaire de Nador, critiquant notamment l’âge fixé à 30 ans pour les futurs candidats, tout comme les mentions du baccalauréat et de la Licence. Ils ont dénoncé une décision qui «vise principalement les fils des pauvres, qui trouvent en l’accès au métier d'enseignant une bouée de sauvetage, pour les sortir de la crise du chômage».

Marrakech a aussi connu une manifestation du même genre, les étudiants ayant tenu un sit-in au milieu de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales pour protester contre la récente décision. Des sit-in de protestation ont également eu lieu à Taza et à Fès, où des appels à manifester pour ce mardi ont été partagés entre étudiants.