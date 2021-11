Coupe Arabe de la FIFA : Lhoussain Ammouta dévoile la liste des 23 joueurs retenus

L’entraineur de la sélection nationale A' de football, Lhoussain Ammouta, a dévoilé lundi la liste finale des vingt-trois joueurs retenus pour prendre part à la Coupe Arabe de la FIFA qui se déroulera au Qatar du 30 novembre au 18 décembre 2021.

Cette liste comprend quatre joueurs du Wydad de Casablanca, trois du Raja de Casablanca, alors que les équipe de l'AS FAR, du FUS, de la Renaissance de Berkane et de l'Ittihad de Tanger sont représentées chacune par un joueur. Le reste des joueurs convoqués évoluent en Égypte et dans des championnats des pays du Golfe.

⚽️? Are you ready for FIFA Arab Cup Qatar 2021?? The competition takes place in Qatar from November 30 to December 18.

? 23 players are representing Morocco with Houcine Ammouta as our Head Coach.

#DimaMaghrib ?? pic.twitter.com/fHJetiLuOx — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 22, 2021

Ainsi, 3 gardiens ont été retenus : Anas Zniti (Raja de Casablanca), Abdelali Mhamdi (Abha/KSA) et Mohamed Amsif (FUS Rabat).

Pour la défense, il s'agit de 8 joueurs : Marouane Saadane (Al Fath/KSA), Badr Banoun (Al Ahly/EGY), Soufiane El Bouftini (Al Ahly/QAT), Achraf Dari (Wydad Casablanca), Mohamed Chibi (AS FAR), Ayoub El Amloud (Wydad Casablanca), Mohamed Nahiri (Raja Casablanca) et Hamza El Moussaoui (Renaissance Sportive Berkane).

7 joueurs ont été retenus au milieu du terrain, à savoir : Mohammed Ali Bamammar (Ittihad de Tanger), Walid El Karti (Pyramids/EGY), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Driss Fatouhi (Silia/QAT), Ayman El Hassouni (Wydad Casablanca), Mohamed Fouzir (Raid/KSA) et Abdelilah Hafidi (Raja Casablanca).

L'attaque enfin sera assurée par Ismail El Hadad (El Khour/QAT), Soufiane Rahimi (Al Ain/EAU), Karim Berkaoui (Raid/KSA), Achraf Bencharki (Zamalek/EGY) et Walid Azarou (Al Ittifaq/KSA).