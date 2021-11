Rachid Mouakkad élu président de la Fédération royale marocaine de rugby

Rachid Mouakkad a été élu à l'unanimité comme nouveau président de la Fédération royale marocaine de rugby, lors de l'Assemblée générale élective au titre de la saison 2020-2021, tenue dimanche à Rabat. L'ordre du jour de l'AG comprenait outre l'élection du bureau dirigeant de la fédération, la présentation du plan d'action, du projet de budget de la saison prochaine et la désignation des présidents et membres des organes disciplinaires, poursuit la même source.

En plus de M. Mouakkad, le nouveau bureau dirigeant se compose d'Hicham Oubja (vice-président), Adnane Azizi (2e vice-président), Samir El Ghazali (secrétaire général), Mohammed Sekkouri (secrétaire général adjoint), Mohammed El Guerrouj (trésorier) et Hicham Ghamati (trésorier adjoint), alors qu'Ahmed Karaach, Fanida Harfani, Fayçal Daoudi, Abdelfattah Benamrou, Soufiane El Bechari, Rachid Moussata et Ali El Ouali ont été élus comme assesseurs.

Par ailleurs, Mohammed El Guerrouj, Abdelfattah Benlahssen et Larbi Rafki ont été élus membres de la commission disciplinaire, alors que Mohammed Nabil El Qasmi a été désigné greffier. La commission d'appel comprend, quant à elle, Rachid Akhraz (président), Wafae Samaoui et Noureddine Sassi (membres) et Najib Latrach (greffier).

À cette occasion, le nouveau président élu qui était en tête de la seule liste en lice a présenté son plan d'action qui s'étale sur quatre ans, comprenant notamment la promotion de la pratique du rugby, la mise à niveau des ligues régionales et l'amélioration de la relation avec les instances internationales de la discipline, sous la supervision du ministère de tutelle.

L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération, initialement prévue dimanche, a cependant été ajournée de 15 jours, faute de quorum, annonce un communiqué de la Fédération.