France-Maroc : Chakib Alj et Franck Riester évoquent la fluidification de l’octroi des visas

Dans le cadre de sa visite au Maroc, le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité de la République Franck Riester a rencontré Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), lors d'une réunion durant laquelle les deux parties ont évoqué notamment la question des visas octroyés par la France au Maroc.

En présence d’Hélène Le Gal, ambassadrice de France au Maroc et de divers opérateurs économiques des deux pays, le président de la CGEM a pu exposer les difficultés rencontrées par les entreprises marocaines, particulièrement les transporteurs, concernant l’octroi des visas Schengen alors que la France a annoncé réduire son octroi de visas au Maroc.

La discussion a permis de souligner l’impact négatif de la décision sur le commerce et l’économie en général entre les deux pays, souligne un communiqué, avant que les représentants de la République française ne manifestent leur compréhension et leur engagement à étudier la question afin de trouver des solutions adéquates. De son côté, la CGEM assure être disposée à accompagner et à encadrer la démarche qui sera adoptée, afin de garantir la fluidité des processus et la conformité des dossiers de demandes.

Le président de la CGEM a également saisi l’occasion pour se féliciter de la qualité de la coopération économique et commerciale entre les deux pays et l’engagement du secteur privé marocain de poursuivre ce partenariat dans un climat propice à la confiance et à l’investissement.