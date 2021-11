Espagne : Le juge Lasala se déclare «incompétent» pour enquêter sur la facture de l’hospitalisation de Ghali

En Espagne, le juge d’instruction qui examine l’entrée, en catimini le 18 avril, de Brahim Ghali a rejeté une demande de la partie civile, sollicitant des investigations sur la facture de l’hospitalisation à Logroño du chef du Polisario.

Dans sa réponse à la requête présentée par la partie civile, Rafael Lasala s’est déclaré «incompétent» pour enquêter sur ce sujet, rapporte La Razon. Très prudent, le juge a pris ses distances avec l’accusation de «détournement de fonds publics» qui auraient servi au financement de l’hospitalisation de Brahim Ghali. En revanche, il a affirmé que c’est aux autorités judiciaires compétentes de Logroño d’effectuer les investigations nécessaires sur ce volet de l'affaire, arguant que le secrétaire général du Polisario a été admis dans un hôpital situé dans cette ville et non à Saragosse.

Dans sa requête, l’avocat de la partie civile, Me. Antonio Urdiales, a demandé à Rafael Lasala d'exhorter la brigade de police provinciale d'information de Saragosse de fournir des données, «dans les plus brefs délais sur les coûts du séjour et le traitement» de Ghali à l'hôpital San Pedro, et ce depuis «son admission jusqu'à son départ (le 1er juin, ndlr)» et en indiquant le «montant total». L’avocat estime la facture «à plus de 100 000 euros».