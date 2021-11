Covid-19 : Le Maroc classé comme pays à «faible risque» par les Etats-Unis

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), principale autorité fédérale de protection de la santé et de la sécurité des personnes aux États-Unis, ont décidé, ce lundi, de reclasser le Maroc comme pays à «faible risque» (niveau 1 sur 4) lié au coronavirus (Covid-19), compte tenu de l’évolution positive de l’épidémie.

Dans une nouvelle mise à jour, le CDC recommande aux voyageurs à destination du Royaume de s’assurer qu’ils sont «complètement vaccinés». «Les voyageurs doivent suivre les recommandations ou les exigences au Maroc, notamment porter un masque et maintenir la distanciation.»

Quant aux voyageurs en provenance du Maroc et à destination des États-Unis, le CDC recommande une «preuve de vaccination et résultat du test Covid-19 négatif effectué 3 jours avant le voyage pour les personnes vaccinées. Les voyageurs non vaccinés doivent, pour leur part, fournir un test Covid-19 négatif effectué pas plus d'un jour avant le voyage».

En août, le CDC avait classé le Maroc comme destination à «très haut risque», avant de le reclasser comme pays à «haut risque» en octobre.