Maroc - Etats-Unis : Bourita et Blinken ont abordé les relations avec Israël et la question du Sahara

Nouvelle réunion entre Nasser Bourita et Antony Blinken. Elle a eu lieu ce lundi 22 novembre au siège du Département d’Etat à Washington. C’est la deuxième rencontre, en présentielle, entre les deux chefs de la diplomatie, après celle du 28 juin à Rome, tenue en marge d’une session de la Coalition internationale anti-Daesh.

Valuable meeting today with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita to discuss our strategic partnership, joint support for a renewed @UN-led political process regarding Western Sahara, and to offer strong U.S. support for deepening Morocco-Israel relations. pic.twitter.com/EohB5cjZk2