Maroc - Etats-Unis : Bourita a abordé avec Blinken les relations avec Israël et la question du Sahara

Nouvelle réunion entre Nasser Bourita et Antony Blinken. Elle a eu lieu ce lundi 22 novembre au siège du Département d’Etat à Washington. C’est la deuxième rencontre, en présentielle, entre les deux chefs de la diplomatie, après celle du 28 juin à Rome, tenue en marge d’une session de la Coalition internationale anti-Daesh.

Dans une brève cérémonie d’accueil, Blinken a annoncé dans une déclaration devant les médias qu’il a abordé avec Bourita «le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël et des démarches entreprises par les deux pays pour consolider ce processus», ainsi que la question du Sahara occidental «car nous avons maintenant un nouvel envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura».

Pour sa part, Nasser Bourita a relevé les «défis» auxquels les deux pays font face, citant particulièrement «le changement climatique», «l’extrémisme» et «la situation en Libye et en Afrique».

A deux jours de la visite à Rabat du ministre israélien de la Défense

Ces entretiens interviennent moins de trois semaines avant la commémoration du premier anniversaire de la reconnaissance, le 10 décembre 2020, par l’administration Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara ocidental. Un événement que le royaume souhaite convertir en occasion pour voir le président Biden confirmer solennellement la décision prise par son prédécesseur.

pour rappel, il y a quelques jours, lors d'une interview accordée à la BBC, Blinken a botté en touche les questions insitante de la journaliste sur la marocanité du Sahara, préférant réitérer que l’administration Biden accorde la priorité au soutien du processus de négociations mené sous l'égide des Nations unies. «Nous sommes maintenant très concentrés sur le soutien aux efforts de l'envoyé des Nations unies Staffan de Mistura, et à un processus dirigé par l'ONU pour trouver une solution durable et digne. C'est l'objet de nos efforts», avait expliqué Blinken.

Cet entretien entre les diplomates en chef des Etats-Unis et du Maroc intervient aussi deux jours avant la visite à Rabat du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. Une visite très attendue par les deux parties en vue de sceller une coopération militaire forte et durable. Or, la concrétisation de cet objectif est grandement tributaire de la disposition de l’administration Biden à honorer ses engagements pris dans le cadre des accords d’Abraham. Dans le cas du royaume, la confirmation de la marocanité du Sahara par le locataire de la Maison blanche se fait toujours attendre. Il en est de même pour l’installation d’un consulat des Etats-Unis à Dakhla.