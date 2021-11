Coup d'envoi du 2e Forum d'affaires Maroc-Portugal et création d'un Conseil économique Maroc-Portugal

Le coup d’envoi de la deuxième édition du Forum d’affaires Maroc-Portugal a été donné, lundi à Casablanca, en présence d’entrepreneurs des deux pays désireux de prospecter de nouveaux marchés et de saisir les opportunités internationales qu’offrent le Maroc et le Portugal. Cette édition, initiée par l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal (AICEP), avec la coordination de l’ambassade du Portugal à Rabat, et en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), est placée sous le thème «Un partenariat pour un avenir vert et technologique».

L’événement qui se tiendra sur deux jours, sera l’occasion pour les professionnels des deux pays de participer à des sessions plénières et des ateliers thématiques sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les smart cities et la mobilité électrique, ainsi que d’examiner la dynamique de co-investissement.

La Directrice de l’AICEP, Joana Neves, a indiqué que cette deuxième édition, précédant la première tenue en 2019, vise principalement à donner de la visibilité au Portugal auprès des investisseurs marocains, estimant que le marché lusitanien n’est pas assez connu au Maroc. Soulignant l’importance de coupler le savoir-faire et l’expérience du Portugal aux atouts du Maroc, Mme Reves qui est également conseillère économique à l’ambassade du Portugal à Rabat, a insisté sur le renforcement du tissu économique des deux pays via l’approfondissement des relations bilatérales dans une perspective win-win.

Parallèlement au Forum d’affaires Maroc-Portugal, une convention de coopération portant sur la mise en place d'un Conseil économique Maroc-Portugal (CEMP) a été signée entre la CGEM et la Confédération des entreprises du Portugal (CIP), dans l’objectif de donner une nouvelle impulsion aux relations économiques entre les deux pays. Par ailleurs, le Portugal sera l’invité d’honneur des salons Elect Expo, EneR Event et Tronica Expo, qui se tiendront du 24 au 27 novembre au Parc d’exposition Mohammed VI d'El Jadida.