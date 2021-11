Italie : Le prix du Festival Magma 2021 attribué au court métrage franco-marocain «Sukar»

Le Prix Lorenzo Vecchio, dédié au fondateur et premier directeur artistique de festival du court-métrage (Magma) 2021 en Italie, a été décerné la semaine dernière, à Ascoli Piceno, au film franco-marocain «Sukar». Écrit et réalisé par le Marocain Ilias El Faris, ce court-métrage se déroule sur la plage de Casablanca, écrit le média italien Sicilia Report.

Le jury, présidé par la réalisatrice Andrea Magnani et composé de l'illustratrice Julia Gromskaya et du réalisateur Christopher Yates, a décerné au film le prix principal «pour avoir raconté, de manière simple et avec un ton léger, des thèmes universels comme l'amour, le désir et la liberté». Il a estimé que le film expose «certaines distorsions présentes dans la société marocaine et au-delà».

Le jury du festival, tenu depuis 20 ans dans la Ville aux cent clochers, a attribué trois mentions spéciales aux courts-métrages «Cemile» de Belkıs Bayrak (Turquie), «L'effort commercial» de Sarah Arnold (France) et «Das Spiel» de Roman Hodel (Suisse). Le premier «pour sa capacité à faire découvrir au spectateur la complexité du personnage du protagoniste», le deuxième pour «avoir réussi à sublimer le drame de l'oppression féminine grâce à l'utilisation d'une mise en scène qui met en lumière l'absurdité de certains lieux de travail» et le troisième pour «avoir montré, en prenant la caméra dans les coulisses, comment le rituel du football semble s'être transformé en un jeu collectif de violence industrialisée».

Né à Agadir en 1990, Ilias El Faris est un réalisateur et scénariste qui vit et travaille actuellement à Paris. Son premier court métrage, «Azayz», tourné à Taghazout, avait été sélectionné dans différents festivals internationaux et récompensé du prix du jury du Festival international du film de Doclisboa (Portugal) en 2016.