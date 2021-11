Des caravanes de sensibilisation dans 5 villes pour la «lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc»

La Rabita Mohammadia des Oulèmas a lancé, dans le cadre de la lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement au Maroc et avec l’appui financier du gouvernement du Japon des caravanes de sensibilisation itinérantes sur cinq villes du royaume : Tanger, Tétouan, Nador, Rabat, Casablanca et Fès.

Active chacune pour une durée de 5 jours dans la ville et ses environs, les caravanes mèneront des actions de sensibilisation, des ateliers et des évènements organisés par des experts et des oulémas de la Rabita en partenariat avec des acteurs de la société civile locale.

Les jeunes et leurs parents pourront bénéficier de ces services mis en place pour les aider à développer leur résilience contre la radicalisation en ligne et les informer des dangers que peuvent présenter internet et les réseaux sociaux.

Avec un budget de plus de 450 000 dollars (4,1 millions de dirhams), intégralement financé par le Gouvernement du Japon, le projet de lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris par la Rabita Mohammadia des Oulémas pour lutter contre les discours de haine et pour informer les jeunes sur les dangers que peuvent présenter les nouvelles technologies dans la propagation d’idées extrémistes.