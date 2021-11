Musique : Dizzy DROS, Manal et ElGrandeToto primés à l’AFRIMA Awards 2021

La cérémonie de remise des prix de All Africa Music Award, qui s’est déroulée, dimanche soir à Lagos, au sud-ouest du Nigeria, a permis au Maroc de rafler trois prix. Ainsi, le rappeur, auteur-compositeur et producteur marocain, Omar Souhaili, alias Dizzy DROS, a remporté le prix du meilleur artiste masculin d'Afrique du Nord.

#Morocco?? got Best Male Artiste in Northern Africa... Congratulations @dizzydros ?



A F R I M A 2 0 2 1#AFRIMA2021 #AFRIMAWARDS #StillWeSing pic.twitter.com/5rfdtWgDff — AFRIMA - All Africa Music Awards (@AFRIMAWARDS) November 22, 2021

Sa compatriote Manal Benchlikha, plus connue sous le nom de Manal, a reporté le prix de la meilleure artiste féminine d'Afrique du Nord. Un prix qui a été reçu par Janette Haddadi, agente d’artistes de musique au Maroc.

AFRIMA 2021 a également attribué le prix d’artiste le plus prometteur au rappeur marocain Taha Fahssi, alias ElGrandeToto, considéré comme l'artiste marocain le plus écouté sur Spotify.

All Africa Music Awards est un événement annuel de remise de prix, créée par le Comité international AFRIMA, en collaboration avec l'Union africaine (UA) pour récompenser et célébrer les œuvres musicales, les talents et la créativité sur le continent tout en promouvant le patrimoine culturel africain. La première cérémonie de remise des prix a eu lieu en 2014.