Belgique : D’anciens grévistes de la faim parmi les sans-papiers portent plainte contre l’Etat

Dès ce lundi, cinq anciens grévistes de la faim parmi plus de 450 sans-papiers mobilisés à Bruxelles ont décidé d’introduire une action en justice contre l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et à la migration, Sammy Mahdi. Les plaignants ont estimé que leurs droits ont été violés, car le responsable n’a «pas respecté l’accord conclu en juillet». L’agence de presse Belga a annoncé que le tribunal de première instance de Bruxelles est saisi dans cette affaire.

Dans le cadre des négociations avec les grévistes depuis l’été dernier, Sammy Mahdi s’est engagé à considérer certaines lignes directrices pour examiner les demandes de régularisation. Il s’agit de l’ancrage et l’intégration en Belgique, des promesses d’embauche, ou encore de la présence administrativement régulière en Belgique de membres de la famille. Cependant, presque toutes les demandes introduites ont été refusées, sous le motif de ne pas remplir les conditions de l’Office des étrangers. Fin octobre, des avocats et des associatifs ayant pris part aux négociations ont révélé un rétropédalage du gouvernement sur ses engagements.

Depuis mai dernier, plus de 470 personnes, principalement des travailleurs étrangers dont nombre sont issus du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie, ont entamé une grève de la faim à l’église du Béguinage, à l’Université libre de Bruxelles et à la VUB. Ils ont réclamé la régularisation de leur séjour, qui date de plusieurs années. Le 21 juillet, l’action a pris fin, mais le camp a été maintenu, afin de faire avancer les négociations entre les différentes parties et le secrétaire d’État. Mais depuis le manquement aux engagements reproché à l’Office des étrangers et au gouvernement, les parties prenantes du dialogue remettent en question la confiance de la société civile à l’égard du monde politique.