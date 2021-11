Turquie : Lancement de vols directs Fès - Istanbul par Air Arabia Maroc

Air Arabia Maroc se prépare au lancement de vols directs reliant Fès à l’aéroport d’Istanbul. Un vol est prévu chaque samedi à partir de 16h45 (heure locale), pour une arrivée fixée à 23h30 (heure locale), a annoncé un communiqué du leader du transport aérien low cost au Maroc.

La même source a ajouté que le vol de retour se fera chaque dimanche à 0h20 (heure locale), pour arriver à 3h15 (heure locale). Désormais, les voyageurs peuvent réserver leurs vols directs entre le Maroc et Istanbul directement sur le site d’Air Arabia, ou via le centre d’appels et les agences de voyage.

Par ailleurs, le transporteur aérien a indiqué l’introduction d’une couverture d’assurance Covid-19 gratuite, afin de garantir aux voyageurs des niveaux de sécurité sanitaire élevés, tout au long de leurs voyages. Il s’agit d’une assurance automatiquement incluse dans la réservation des passagers, pour laquelle aucun document supplémentaire n’est exigé.