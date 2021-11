Hamid Chabat se prépare à présider un nouveau syndicat

Hamid Chabat, ancien maire de Fès et ex-secrétaire général du Parti de l'Istiqlal. / DR

Après avoir échoué à reprendre les commandes de la mairie de Fès, Hamid Chabat se fixe un nouvel objectif. Il tente de rebondir avec le projet de création d’un nouveau syndicat, qu’il veut placer sous les couleurs du Front des forces démocratiques (FFD), la formation avec laquelle il a pris part, lui et des membres de sa famille, aux élections du 8 septembre, et ce après avoir rompu le cordon ombilical avec l’Istiqlal de Nizar Baraka.

Chabat a d’ailleurs présidé, le samedi 20 novembre à Rabat, une réunion du comité préparatoire du lancement de ce syndicat qui portera le nom d’Union des forces ouvrières au Maroc (UFOM). Sa proclamation officielle sera annoncée, lors d’un congrès constituant prévu au début de l’année prochaine.

En attendant ce conclave, l’UFOM se veut une instance opposée aux «politiques gouvernementales totalement néolibérales». Chabat et les siens réclament, dans un communiqué, haut et fort qu’ils s’inscrivent dans une ligne privilégiant «l'interaction participative entre gouvernement et ses partenaires sociaux, notamment en accordant la priorité à l'esprit patriotique sincère dans la lutte contre les dysfonctionnements sociaux».

Les trois députés du FFD, dont une fille de Hamid Chabat, à la Chambre des représentants appuient l’exécutif Akhannouch. Son président Mustapha Ben Ali, n’avait pas caché sa satisfaction de la débâcle du PJD aux élections du 8 septembre, déclarant à la presse au terme d’une réunion avec Aziz Akhannouch, que «le Maroc est passé d'un projet d'Etat islamique à un Etat libéral».

Hamid Chabat est pressenti pour diriger le nouveau syndicat du FFD. Une fonction qu’il a déjà assumée, de janvier 2009 au septembre 2012, à la tête de l’Union générale des travailleurs au Maroc, le bras syndical de l’Istiqlal.