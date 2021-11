Le Congrès national ittihadi crée une section en Europe

Le 31 octobre 2021 une assemblée générale fondatrice de la section Europe du Congrès National Ittihadi s'est tenue sous le slogan «56 ans de fidélité à l'âme du martyr Mehdi Ben Barka» en présence du bureau politique du parti de gauche, indique un communiqué du CNI parvenu ce dimanche à notre rédaction. La réunion s'est ouverte par un discours du secrétaire général, Abdeslam Al Aziz, évoquant d’abord la situation internationale et régionale, caractérisée par l’incursion violente du capitalisme, la dangereuse balkanisation de la scène politique marocaine, ainsi que le déclin des forces de gauche.

Par ailleurs, le secrétaire général a évoqué dans son discours «la grande nécessité aujourd'hui de l'unité de la gauche marocaine, portée par l’Alliance de la Fédération de Gauche», poursuit le communiqué, qui ajoute que «la création de cette section serait-elle l’occasion de s'ouvrir aux acteurs de gauche en Europe, notamment dans tout ce qui concerne les questions liées aux Marocains résidents à l’étranger».

L’assemblée a permis de présenter et «enrichir le programme de lutte tracé par la nouvelle section, à travers un échange constructif en présence du représentant du bureau politique supervisant l’AG, le camarade Fakhr Motii, et avec la participation des membres présents, qui en ont profité pour exprimer leur fierté de cette affiliation et leur attachement aux valeurs de la gauche et à son unité».

La nouvelle section, avec un bureau de 6 membres élus, s’organise en deux pôles : un pôle «politique marocaine» qui va travailler sur les sujets politiques et d’actualité au Maroc ainsi que sur l’objectif d’unité de la gauche et un autre pôle «immigration» qui va travailler sur les difficultés que rencontrent les marocains et les migrants en Europe notamment face à la montée du discours raciste et xénophobe.