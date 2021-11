Islamophobie en France : Deux mosquées de Besançon taguées avec des croix de Lorraine

Deux mosquées de Besançon, rue Reclus et rue Chaillot, ont été victimes de vandalisme dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque de nombreuses croix de Lorraine ont été dessinées partout sur leurs façades. Selon l’Est Républicain, qui rappelle l’incident de Pontarlier il y a une quinzaine de jours, des véhicules et des arbres ont également été barbouillés par des tags.

Le journal pointe une «nauséabonde campagne de dégradations» et «une malveillance teintée de racisme», qui fait écho à des inscriptions identiques dessinées il y a deux semaines sur des lieux de culte musulmans de Pontarlier et Montlebon, dans le Haut-Doubs».«L’inquiétude règne dans la communauté musulmane. On entend tout et n’importe quoi sur l’Islam en ce moment, par certains médias et certains politiques qui polémiquent sur notre religion. Ils sèment une peur parmi nos concitoyens. À la veille des élections présidentielles, c’est souvent comme ça», regrette Tahar Belhadj, porte-parole de la mosquée de Saint-Claude et élu au Conseil régional du culte musulman (CRCM).

«C’est une atteinte grave aux lieux de cultes et une offense à l’endroit des fidèles musulmans. Nous condamnons avec force ces actes dont la seule finalité est de répandre la haine et le rejet de l’autre», réagit Khalid Jarmouni, du centre culturel islamique de Franche-Comté. «Nous appelons à l’extrême vigilance et à la responsabilité de tout un chacun pour éviter à notre pays la division et la discorde. Il est plus qu’important de mettre la lumière sur cette affaire et poursuivre les criminels qui ont perpétré ces actes», plaide-t-il.

Selon le média français, la police a été prévenue dès la découverte des tags, alors qu’une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs.