Covid-19 : Pas de PCR pour les moins de 12 ans pour accéder au territoire national

Les autorités marocaines ont mis à jour, samedi, les conditions d’accès au Maroc, dans le cadre des dispositions sanitaires pour les voyages internationaux. Ainsi, «les enfants de moins de 12 ans en provenance des pays de la liste B vers le Maroc sont dispensés du test PCR négatif et du vaccin contre le SARSCoV-2», rapporte la compagnie nationale Royal Air Maroc sur son compte Twitter.

MISE À JOUR DES CONDITIONS D’ACCES AU MAROC POUR ENFANTS – PAYS LISTE B



Les enfants de moins de 12 ans en provenance des pays de la liste B vers le Maroc sont dispensés du test PCR négatif et du vaccin contre le SARSCoV-2. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 20, 2021

Auparavant, les autorités marocaines ont introduit, jeudi, une nouvelle condition relative aux enfants, indiquant que ceux «âgés de moins de 6 ans sont dispensés de la PCR de dépistage». Le ministère de la Santé a revu les conditions d’accès au territoire national, avec de nouvelles mesures, en adéquation avec la récente décision de renforcer le dispositif de contrôle au niveau des points d’entrées face à la recrudescence épidémique dans plusieurs pays.

Désormais, l'attestation de vaccination complète concerne bien tous les voyageurs en provenance des pays de la liste A et B, âgés de 12 ans et plus et quelle que soit leur nationalité : touristes, étrangers résidant ou MRE.