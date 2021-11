Triathlon de Dakhla : Le Marocain Jawad Abdelmoula remporte le titre de la 5e édition

Le triathlète marocain Jawad Abdelmoula a remporté, samedi à Dakhla, le titre de la 5e édition de la Coupe d'Afrique de triathlon de Dakhla, organisée par la Fédération royale marocaine de triathlon. «Pour sa première course au Maroc, et parmi ses fans, Jawad remporte la cinquième édition de la coupe d'Afrique Dakhla 2021. Félicitations et Bravo Jawad», a indiqué la FRMT sur sa page Facebook.

«Nous tenons par la même occasion à féliciter tous les membres de l'équipe nationale et staff technique ainsi que tous les membres fédéraux pour les résultats et palmarès réalisés durant cette année dont; le championnat Africain et Arabe à Charem El Cheikh , la médaille d'or dans la coupe d'Asie et la coupe du monde de triathlon en Corée de Sud , et la participation honorable dans le championnat du monde de Duathlon en Espagne», poursuit la fédération.

Jawad Abdelmoula a parcouru la distance de 750 m de natation, de 20 km de cyclisme et de 5 km de course à pied, en un chrono de 52min 27sec, devançant ses rivaux.

Chez les dames, la Japonaise Minori Ikeno a bouclé le parcours en un chrono de 01h00min 57sec.