Casablanca : 13 arrestations dans le démantèlement d'un réseau d'immigration irrégulière

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont démantelé, samedi matin, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un réseau criminel s'activant dans l'immigration irrégulière, et mis en échec une opération d'émigration à la plage Ennahla dans la zone d’Aïn Sbaâ, à Casablanca.

Les interventions sécuritaires menées dans le cadre de cette affaire ont permis l'interpellation de 13 individus, dont les mis en cause présumés impliqués dans l'organisation et la médiation de cette opération, en plus des candidats à l'immigration irrégulière qui ont versé des sommes d'argent en contrepartie des services de ce réseau criminel, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les perquisitions effectuées par les éléments de la police judiciaire ont permis la saisie de matériels logistiques, dont une voiture, un canot pneumatique, 10 gilets de sauvetage, 13 jerricans contenant 390 litres de carburant, des armes blanches et des pompes à air, ainsi que de denrées alimentaires et de sacs contenant des vêtements appartenant à ces candidats à l'immigration, et de sommes d'argent soupçonnées provenir de cette activité criminelle, précise le communiqué.

#مكافحة_الهجرة_السرية

الدار البيضاء.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، في عملية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/3gJ4Vwsgmo — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 20, 2021

Les organisateurs de cette opération et les candidats à l'immigration irrégulière ont été soumis aux procédures de l'enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'identifier toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel et de déterminer les ramifications et liens éventuels de ce réseau à l'échelle nationale ou internationale, poursuit la DGSN.