L’exposition «Arts de l’Islam» pour comprendre les liens de la France avec la culture islamique

Du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022, le musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux - Grand Palais proposent 18 expositions dans 18 villes en France à destination des jeunes générations et d'un large public. L’objectif de cette exposition est d’«aider à mieux appréhender les cultures et les arts de l'Islam», indique le Louvre sur son site.

L’exposition, disséminée sur tout le territoire français, présente plus de 200 œuvres anciennes et contemporaines, pour voir et comprendre les liens séculaires de la France avec la culture islamique, protéiforme et aussi profane, écrit Le Monde.

Au total, 210 œuvres anciennes et contemporaines, puisées dans les collections du Louvre, du Musée des armées, des Arts décoratifs, du Quai Branly, mais aussi dans les collections régionales et celles des fonds régionaux d’art contemporain seront exposées.

Conservatrice générale du patrimoine, directrice du département des arts de l’Islam au Louvre depuis 2013, Yannick Lintz, commissaire générale de ces dix-huit expositions, rappelle que le projet est en germe depuis 2015. A l’époque déjà, après les attentats du Stade de France, du Bataclan et des terrasses parisiennes, le gouvernement avait demandé au Louvre de réfléchir à une réponse en dehors du champ sécuritaire. «Le projet ne s’est pas fait mais, après les événements de l’automne dernier, la demande est revenue et nous avons imaginé ce dispositif», a-t-elle expliqué.

«Ce que veulent raconter ces accrochages tient à la fois de l’artistique et du politique. A travers ces chefs-d’œuvre, témoins des liens anciens et étroits entre Orient et Occident, à travers leur histoire et la généalogie de leur présence en France», ajoute Le Monde. Celui-ci précise que «l’exposition entend sortir d’une certaine forme d’orientalisme, cette passion pour l’oriental née au XIXe siècle, afin de construire un récit plus moderne, à la fois multiculturel et multiconfessionnel».