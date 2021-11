Nadia Fettah Alaoui : L'IA favorise la construction de modèles prédictifs pour les finances publiques

La ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. / MAP

L'intelligence artificielle (IA) favorise la construction de modèles prédictifs pour les finances publiques de demain, a affirmé, vendredi à Rabat, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. «Le Big Data et l'intelligence artificielle peuvent être d'une aide très précieuse pour la construction de modèles prédictifs pour les finances publiques de demain en matière de politiques budgétaire, fiscale ou encore en matière de politique d'endettement public», a déclaré la ministre lors de l'ouverture de la 14e édition du Colloque international sur les finances publiques (CIFP). Un rendez-vous tenu à l'initiative du ministère de l'Economie et des Finances (Trésorerie générale du Royaume - TGR), en partenariat avec l'Association pour la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP).

Après avoir mis en avant le rôle économique de l'Etat et son intervention à différentes occasions, «ne serait-ce que d'une manière conjoncturelle», soit pour l'allocation des ressources, la redistribution des revenus ou encore pour la régulation de la conjoncture, la ministre a indiqué que l'Etat s'assigne également une fonction de veille stratégique ou encore d'intelligence économique. Cette dernière fonction, a-t-elle poursuivi, aura pour vocation de faire sortir l'action de l'Etat d'une optique conjoncturelle vers une approche stratégique et long-termiste.

En effet, selon la ministre, l'intervention de l'Etat doit s'inscrire dans une démarche stratégique globale qui permet d'appréhender via des projections prédictives, la vraie portée des enjeux et des tendances sur le long terme, en tirant notamment profit de la profusion de l'information et des nouveaux moyens à mettre à la disposition de l'Etat pour son traitement.

S'attardant sur les défis des finances publiques du 21ème siècle et leur différence de ceux des temps passés, Nadia Fettah Alaoui a souligné que le royaume aura à affronter de nouveaux défis, ou des défis nés assez récemment à l'échelle de l'histoire des sociétés, comme ceux liés à la data, ceux afférents à la globalisation ou encore à la prééminence de l'économie de service, etc.