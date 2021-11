Algérie : Le général Kaidi accusé d’ «espionnage» via Tik-Tok pour le compte du Maroc

Du nouveau sur le limogeage du général Mohamed Kaidi. L’ancien chef du département emploi-préparation au sein de l’Etat-major de l’armée est accusé de «livrer au Maroc, à travers l’application Tik-Tok, des photos de casernes algériennes près de la frontière marocaine», rapportent des médias algériens, citant l’homme fort du pays, le général Said Chengriha. Le plus étrange porte sur l'outil utilisé pour

Des accusations étranges, eu égard l'outil utilisé pour une operation d'espionnage, Tik-Tok étant une application mobile de partage vidéo très utilisée par les jeunes. Ces accusations sont cependant annonciatrices de sombres jours pour Kaidi, balisant le terrain à son procès devant un tribunal militaire pour «haute trahison».

Pour rappel, le 10 novembre, Chengriha a procédé à la nomination du général Hasnat Belkacem, dans les fonctions de chef du département emploi-réparation par intérim. Un communiqué du ministère de la Défense s’est limité à annoncer la désignation sans mentionner les raisons derrière la mise à l’écart de Mohamed Kaidi.

Le site Algérie Part Plus avait attribué la disgrâce du général à sa désapprobation du montage de l’affaire des camions, trouvés calcinés près de Bir Lahlou. «Mohamed Kaidi a osé, face à la hiérarchie militaire, exprimer son désaccord sur le mode de gestion de cette crise sécuritaire et sur la riposte qu’il fallait adopter contre le voisin marocain. Plus grave encore, le général-major Mohamed Kaidi aurait soulevé de nombreuses questions sur les circonstances dans lesquelles sont morts les trois camionneurs algériens», révélait la même source.