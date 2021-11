Futsal : Ben Sellam qualifie son entrainement au Maroc de «meilleure expérience» de sa vie

Le gardien de but néerlando-marocain Youssef Ben Sellam. / Ph. KNVB Media

De retour aux Pays-Bas après une semaine d'entraînement avec l’équipe marocaine des moins de 23 ans de Fustal et son transfert à l’équipe nationale A, l’international Youssef Ben Sellam s’est confié à la presse néerlandaise sur ce stage. Le gardien de but néerlando-marocain a ainsi décrit la «meilleure expérience» de sa vie, écrit Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

Malgré la barrière de la langue, Ben Sellam a «immédiatement ressenti le courant passer» avec ses nouveaux coéquipiers et son entraîneur. «Je ne parle pas très bien l'arabe et eux ne parlent pas très bien l'amazigh et l'anglais, donc c'était parfois difficile de se comprendre», a-t-il reconnu.

Le joueur a ajouté qu’il s’est «senti comme une sorte de superstar pendant un certain temps» au Maroc. «Le football en salle est important ici. Je n'ai jamais été photographié avec des gens aussi souvent. Les journaux arabes en parlent, la chaîne publique marocaine nous suit et toute la ville s'immobilise», déclare-t-il. «Vous êtes escortés par la police et vous laisse passer partout», ajoute-t-il, amusé.

L’entrainement au Maroc a rendu le joueur «intensément heureux», comme il le confie. «Je me suis entraîné avec le sourire aux lèvres. Vous vous entraînez avec les meilleurs au monde, alors c'est un énorme compliment si vous pouvez concourir à ce niveau», déclare-t-il encore.

Youssef Ben Sellam a été convoqué, début du mois, par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), pour rejoindre l’équipe du Maroc des moins de 23 ans. La sélection du gardien de but de 21 ans, passé de Groene Ster Vlissingen à Feyenoord Futsal cet été et qui a déjà joué pour diverses sélections de l’équipe néerlandaise des jeunes, intervient à un moment crucial pour sa carrière.