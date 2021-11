Casablanca : Uno.ma ouvre le plus grand magasin monobrand Apple au Maroc

Le spécialiste du high-tech Uno.ma a annoncé l'ouverture de son plus grand magasin flagship au Maroc, entièrement dédié à la marque Apple. Situé sur le boulevard Ghandi, ce magasin grand format dispose de 165 m² d'espace showroom et inclut toute la gamme du catalogue Apple, ainsi qu'une très large panoplie de produits et de services, indique un communiqué.

«À travers l’inauguration de ce nouveau méga flagship, qui est le plus grand de la marque Apple au Maroc, nous voulons non seulement être encore plus proches de nos clients, mais également devenir le réflexe numéro 1 d'Apple au Maroc», a déclaré El Mehdi Berhil, CEO de Uno.ma. «À travers notre stratégie de proximité, nous cherchons avant tout à privilégier le conseil et l’écoute de nos clients, mais aussi à déployer un service après-vente de très haut niveau», a-t-il ajouté.

Le flagship Uno.ma donne, outre les derniers produits, accès à un large florilège de services informatiques, ainsi qu’à une multitude d’accessoires relevant aussi bien de la marque Apple que d’autres labels tels que JBL, Bose ou encore Beats.

Les produits exposés sont entièrement mis à la disposition des clients pour des tests. Une équipe Uno.ma formée aux dernières technologies et nouveautés dans le domaine de la téléphonie et de l’informatique sera présente pour conseiller les clients.

Uno.ma dispose déjà de huit magasins au sein de Rabat, Tanger, Agadir et Casablanca, notant que la marque «ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’elle entend consolider son maillage territorial à travers deux nouvelles ouvertures prévues prochainement à Fès et à Marrakech».