Le film-documentaire marocain «Tinghir-Jérusalem: Les échos du Mellah» primé par l'APM à Rome

Le film-documentaire «Tinghir-Jérusalem: Les échos du Mellah» du réalisateur franco-marocain Kamal Hachkar a remporté jeudi soir à Rome le prix de l'assemblée parlementaire de la Méditerranée APM Award 2021. Ce documentaire, qui retrace le parcours de la communauté juive ayant quitté Tinghir dans les années 1950-1960, a été désigné par l'APM «Testament de promotion de la paix et de la coexistence» dans la Méditerranée.

Kamal Hachkar transporte le public, à travers ce film, à la croisée des cultures et fait résonner les chants, les voix et les histoires de cette double identité partagée entre juifs et musulmans dans sa ville natale.

Intervenant à cette occasion, Hachkar s’est félicité de cette distinction au sénat italien, qui coïncide avec la fête de l’indépendance du Royaume, indiquant que ce documentaire représente un «message de tolérance» et un «véritable hymne» à l'altérité, au vivre ensemble et aux identités plurielles du Maroc.

Le cinéaste a souligné «la responsabilité des artistes à promouvoir la fraternité entre les peuples et à combattre sans relâche les discours racistes et antisémites», se réjouissant du soutien de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger et du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger.

Tinghir-Jérusalem a déjà reçu plusieurs récompenses au fil de ses projections lors des festivals, notamment au Canada, en France, en Belgique, au Mexique et aux USA.