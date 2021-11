Covid-19 : Le cocktail anticorps d'AstraZeneca réduirait de 83% les risques de cas symptomatiques

Le groupe pharmaceutique britanico-suédois AstraZeneca a annoncé les résultats d’essais cliniques avancés réussis pour son nouveau médicament «AZD7442» contre le Covid-19, rapportant une réduction de 83% des risques de Covid symptomatiques pendant 6 mois. Aucun patient ayant reçu l'infection n’a contracté de cas sévère de Covid-19 ou perdu la vie dans les 6 premiers mois de l’étude, qui devrait s’étendre encore 9 mois.

L’étude, qui avait montré une efficacité à 77% dans les 3 premiers mois, a permis d’établir que l’anticorps serait efficace pour réduire les risques de présenter des symptômes si la dose de 300mg est prise dans les trois jours suivant le diagnostic. Une dose plus forte de 600mg permettrait, quant à elle, de porter l’efficacité du médicament à 88% chez les patients présentant une infection légère à modérée, selon une étude menée en parallèle.

Le vice-président exécutif d’AstraZeneca, Mene Pangalos a déjà annoncé que le groupe avait commencé le dépôt des demandes d'homologation dans le monde entier pour distribuer le médicament qui se présente sous la forme d’une injection.

Contrairement aux vaccins et aux médicaments à administration orale, l’injection nécessite un mode de production plus couteux et complexe et le groupe a annoncé que le prix du médicament serait fixé en fonction des négociations de contrats d'approvisionnement avec les différents gouvernements.

Si le médicament se présente comme une alternative à la vaccination chez des patients qui ne peuvent pas en bénéficier, comme des personnes souffrant d’un cancer, le prix élevé de l’anticorps pourrait limiter son utilisation à une partie limitée de la population présentant des risques particuliers, souligne Reuters.

L’étude s’est concentrée sur 5 200 patients à risques ou immunodéficients qui n’étaient pas vaccinées alors que 1 737 ont reçu une dose placebo. Les scientifiques de la compagnie ont cependant souligné que le médicament peut être en cas de besoin administré en plus des vaccins.