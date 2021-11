Une famille marocaine accepte d'enterrer son fils à Melilla après le refus de son rapatriement

Une famille marocaine a dû accepter d'enterrer son fils à Melilla malgré son intention de le faire dans son pays d'origine. Ayoub Azul, un mineur de moins de 15 ans, est décédé en tentant de rejoindre la ville autonome il y a trois mois et depuis lors, son corps était placé à la morgue de Melilla, a précisé l'Association marocaine des droits humains (AMDH), citée par El Faro de Melilla.

La famille a dû voyager d'Agadir, à Nador, avec le soutien de la section locale de l’ONG, pour récupérer le corps. Cependant, la famille a indiqué que les autorités marocaines et espagnoles ont rejeté leur demande. Face au refus, les parents d’Ayoub ont accepté de l'enterrer à Melilla.

Ceux-ci, tout en déplorant le refus de leur demande, ont critiqué également le fait qu'un test ADN a été demandé à la famille sans précision. Ils demandent ainsi aux autorités espagnoles plus de précisions afin que la dépouille du jeune soit inhumée le plus vite possible dans le cimetière musulman de Melilla.

Le média espagnol rappelle que ce n'est pas la première fois qu’une demande de rapatriement d’une dépouille est refusée par les autorités marocaines et espagnoles. En septembre dernier, la famille du Marocain Abdelfattah Charkaoui lui a fait ses derniers adieux de l'autre côté de la barrière. Le jeune homme a été enterré à Melilla, après que les autorités marocaines ont décliné une demande similaire.