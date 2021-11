France : Le ministre en charge du Commerce extérieur et de l’attractivité en visite au Maroc les 21 et 22 novembre

Franck Riester, ministre délégué du ministère de l’Europe et des affaires étrangères en charge du Commerce extérieur et de l’attractivité. / DR

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères français a annoncé la visite à Casablanca et Rabat du ministre délégué en charge du Commerce extérieur et de l’attractivité, Franck Riester, les 22 et 23 novembre prochain. Le ministre sera en déplacement au Maroc pour «évoquer les sujets d’avenir du partenariat d’exception franco-marocain et rencontrer ses nouveaux homologues marocains», annonce un communiqué qui rappelle que la première visite du ministre hors de l’Union européenne avait lieu au Maroc en octobre 2020.

Ainsi, Franck Riester rencontrera à Casablanca le 22 novembre le président, le vice-président général et plusieurs vice-présidents de la Confédération générale des entreprises du Maroc pour échanger avec un panel de chefs d’entreprises marocaines, avant de se rendre à l’accélérateur «La Factory» pour prendre connaissance de l’écosystème des startups marocaines.

Le ministre rencontrera enfin le lundi 22 l’équipe France business et la communauté d’affaires française au Maroc pour échanger sur les opportunités de coopération avec le secteur privé marocain.

Le lendemain, le ministre se rendra à la capitale pour rencontre Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce et Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques pour discuter de la relation économique bilatérale entre le Maroc et la France et sonder les pistes d’avenir pour renforcer le partenariat d’exception entre les deux pays.