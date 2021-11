Cinéma : Aziz El Fadili succombe à des complications liées à la Covid-19

Hospitalisé depuis plus de dix jours aux Pays-Bas, le réalisateur et comédien Aziz El Fadili est décédé en raison de complications liées à son infection par le nouveau coronavirus. L’annonce a été faite par ses proches via les réseaux sociaux, ce vendredi matin.

Souffrant de problèmes cardiaques, l’artiste a été conduit en urgence pour être pris en charge à l’hôpital, où il est resté sous respiratoire artificiel.

Aziz El Fadili reste l’un des grands noms de la télévision et du cinéma marocain à travers les générations. Artiste, humoriste, marionnettiste puis réalisateur, il a marqué les téléspectateurs, dans les années 1980, par sa présentation décalée de la météo, en plus de nombreuses productions télévisuelles, entre séries et films.

Aziz El Fadili a démarré sa carrière dans le théâtre, aux côtés de Tayeb Seddiki mais il est surtout connu pour son rôle de «Bais Diss». Ses réalisations comptent également des séries sur un ton décalé, y compris la série policière «La Brigade», qu’il a réalisée pour Al Aoula dans les années 2000. Sur le grand écran, il s’est distingué dans le film «Apatride» de Narjis Nejjar, ou encore «Mon père n’est pas mort» de son fils Adil El Fadili.

Sa dernière apparition aura été sur le grand écran, dans le film «Les femmes du pavillon J», réalisé par Mohamed Nadif. Le long-métrage a fait sa sortie nationale dans les salles de cinéma mercredi 17 novembre.