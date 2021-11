Joe Biden félicite Mohammed VI à l’occasion du 66éme anniversaire de l’Indépendance du Maroc

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président des États-Unis d’Amérique, Joe Biden, à l’occasion du 66éme anniversaire de l’Indépendance du Maroc. Dans ce message, le président a exprimé au nom du peuple américain ses félicitations au roi ainsi qu’au peuple marocain.

«Les relations entre les États-Unis et le Maroc remontent à une longue date. Notre partenariat de 235 ans, qui a été initié par la signature du traité de paix et d’amitié entre les États-Unis et le Maroc en 1786, a approuvé à maintes reprises l’importance et la valeur du respect mutuel et de la coopération», écrit Joe Biden dans son message. «J’ai été ravi d’apprendre que la récente commémoration du bicentenaire de notre Légation à Tanger était un exemple de notre relation diplomatique durable», a-t-il ajouté.

Le président américain s’est également réjouis de la «perspective d’approfondir [les] engagements communs, d’investir dans la prospérité mutuelle et de [s’] appuyer sur ce partenariat inébranlable». «Notre intérêt commun pour la paix et la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord constitue une base solide pour une collaboration et un engagement continus», a-t-il souligné. «Aujourd’hui, nous nous joignons au Royaume du Maroc pour célébrer son Indépendance», conclut le message.