Tarfaya inaugure son Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelables

L’Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelables (ISMER) de Tarfaya a été inauguré, jeudi, par le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri. Mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 64,3 millions de dirhams (MDH), ce nouvel établissement d’une capacité d’accueil de 762 places pédagogiques vient donner une forte impulsion à l'offre de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) dans les provinces du Sud.

Erigé sur une superficie totale de 15 495 m2 dont 6 200 m2 couverts, l’ISMER est doté d’infrastructures et d’équipements, offrant aux stagiaires des conditions pédagogiques et un environnement propice à l’apprentissage. Grâce à une offre de formation ciblée, qui tient compte des besoins du secteur des énergies renouvelables et des perspectives de son développement, conjuguée à une approche pédagogique axée sur l’encadrement individualisé, l’ISMER permettra de doter les futurs lauréats des compétences liées à la transformation des matériaux composites, HSE, énergies éolienne et solaire, etc. L’établissement dispensera également des formations diplômantes variées en génie électrique, en plus de la formation qualifiante de courte durée en installation des systèmes photovoltaïques.

L’Institut abrite 7 ateliers pédagogiques qui permettent aux stagiaires de s’exercer aux situations complexes du monde professionnel et de s’immerger dans l’univers des énergies alternatives. D’autres espaces pédagogiques (6 salles de cours et 2 salles spécialisées) sont dédiés aux cours et ateliers théoriques. Par ailleurs, l’Institut dispose d’un internat d’une capacité de 124 lits, afin d’accueillir les stagiaires en provenance des localités avoisinantes et d’autres villes de la région, ainsi que d’espaces de sport.