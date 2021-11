Maroc : Visite d'échange entre le CCME et la PACOF du 15 au 22 novembre 2021

Une délégation de la Plateforme des associations congolaises de France (PACOF) effectue une visite de travail au Maroc du 15 au 22 novembre, en vue d'échanger sur les actions du Royaume du Maroc envers sa communauté marocaine expatriée, la genèse et les actions du Conseil de la communauté marocaine de l’étranger (CCME). Le programme de cette visite, organisée à la demande de la PACOF, comprend un ensemble de conférences et de rencontres avec des acteurs institutionnels, médiatiques, universitaires, culturels et associatifs impliquées dans les questions migratoires, indique mercredi un communiqué du CCME.

«Ces échanges vont nous permettre d’étudier l’expérience marocaine en matière d’accompagnement des Marocains du monde et d’en tirer leçons et bonnes pratiques, qui pourraient être utiles dans notre dialogue avec les autorités de la République démocratique du Congo», indique le président de la PACOF, Jean Butshie, cité par le communiqué. «Aussi, c’est grâce à notre lien fort avec les associations marocaines de France que nous effectuons cette riche visite-immersion au Maroc et le CCME partenaire de notre association nous accompagnera dans cette démarche», a-t-il ajouté.

De son côté, le président du CCME, Driss El Yazami a exprimé le vœu que le programme riche de la visite permettra de donner à la délégation de la PACOF «un aperçu de la diversité des politiques publiques mises en œuvre par le Royaume en direction de sa communauté de l’étranger, et leur sera utile dans leur plaidoyer».

Composée d’élus, de médecins, d’acteurs associatifs et d’entrepreneurs, la délégation de la PACOF va rencontrer plusieurs hauts responsables, ainsi que des représentants des médias, précise le CCME. Ce jeudi, la délégation a été reçu par la rédaction de Yabiladi.

Plusieurs conférences thématiques sont organisées au bénéfice de la délégation sur les politiques publiques en matière de migration, l’histoire de l’immigration, la contribution des Marocains du monde au développement, selon la même source.

Une table-ronde est aussi prévue sur les défis de la réinstallation au pays et un déplacement à Taliouine au Sud du Maroc figure au programme pour rencontrer les responsables de l'association Migrations & développement, et se rendre compte de visu de ses réalisations, ajoute-on.