Nadia Benzakour revient sa rencontre avec John Malkovitch et ses projets comme auteure-réalisatrice

L’actrice franco-marocaine Nadia Benzakour, qui vient de terminer le tournage du film «Seneca - On the Creation of Earthquakes» dans lequel elle donne la réplique à John Malkovich, a répondu aux questions d’Arab News, comparant l’atmosphère du tournage «à celles d’une production de théâtre». Racontant sa rencontre avec John Malkovitch, l’actrice se rappelle lui avoir exprimé son honneur de travailler avec lui, ce à quoi il aurait simplement répondu «bonjour, je suis John».

La jeune actrice n’a pas toujours rêvé de se retrouver sur le grand écran, ou sur les scènes des théâtres. Son but, dit-elle, c’était de devenir avocate, avant de découvrir le théâtre dans une journée porte ouverte. «J'étais accrochée, dès le début», confie-t-elle.

Après avoir perfectionné son art à New-York, l’actrice mène une vie «à la Forest Gump», entre Paris, Casablanca, et les lieux de ses tournages. Au hasard de ses rencontres au Maroc, où elle ne pensait pas rester longtemps, elle a enchainé les représentations théâtrales avant de jouer dans la série «Salon Sherazade», qui l’a fait connaître dans son pays d’origine, puis dans le film «Sofia». De retour en France, elle décroche une place dans «Plus belle la vie» et «Le bureau des légendes», sans oublier les États-Unis avec «Deep State» et «Tyrant».

«Ce qui est amusant, c'est qu'on m'a donné de plus en plus de rôles de femmes séduisantes, ou de mères protectrices et fortes, alors qu'avant je jouais une journaliste, une enquêtrice, une guerrière», commente Nadia Benzakour sur ses rôles.

Après avoir endossé toutes ces casquettes, la jeune franco-marocaine veut continuer de grandir et d’explorer son art, pour passer derrière la caméra. Elle a déjà écrit deux films, rapporte Arab News, et prépare une comédie musicale «sur le thème de l’identité».